Гудкова могут отправить в тюрьму на пять лет

По его данным, допрос сейчас продолжается, вину политик не признает. По ч. 2 ст. 165 УК РФ ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба. Политик задержан на 48 часов. По его словам, Гудков проходит подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК России.