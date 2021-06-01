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Политику Дмитрию Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы

Газета.Ru
1 час назад
Политику Дмитрию Гудкову, задержанному по делу о причинении имущественного ущерба, может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Гудкова могут отправить в тюрьму на пять лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его данным, допрос сейчас продолжается, вину политик не признает. По ч. 2 ст. 165 УК РФ ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба. Политик задержан на 48 часов. По его словам, Гудков проходит подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК России.
Ранее координатор движения "Открытая Россия" (признана нежелательной организацией на территории РФ, прекратила свою деятельность) Татьяна Усманова сообщила, что полиция завершила обыск в доме Гудкова. По ее словам, после этого его повезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. До этого стало известно, что обыски у политика и его родственников, которые проходили во вторник, 1 июня, связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Происшествия,Татьяна Усманова,Дмитрий Гудков,МВД,
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