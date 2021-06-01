Гудкова могут отправить в тюрьму на пять лет

Ранее координатор движения "Открытая Россия" (признана нежелательной организацией на территории РФ, прекратила свою деятельность) Татьяна Усманова
сообщила, что полиция завершила обыск в доме Гудкова. По ее словам, после этого его повезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД
России по Москве. До этого стало известно, что обыски у политика и его родственников, которые проходили во вторник, 1 июня, связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.