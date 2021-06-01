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Опубликовано видео смертельного столкновения мотоциклиста с автомобилем

Юрий Столбов
1 час назад
В Наро-Фоминске погиб мотоциклист при столкновении с автомобилем в районе пешеходного перехода. Момент аварии попал на камеру наружного видеонаблюдения. Видео опубликовал телеканал "360".
На видео видно , как после аварии водителя мотоцикла отбрасывает на несколько метров.
Происшествия,Видео,Наро-Фоминск,
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