Лидера меджлиса Чубарова приговорили к 6 годам колонии

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Решение принимала коллегия в составе трех судей. Приговор вынесен заочно, поскольку фигурант дела с 2014 года живет на Украине и находится в международном розыске.

Прения по делу завершились на прошлой неделе. Обвинение потребовало приговорить Чубарова к девяти годам заключения в колонии общего режима.

26 февраля 2014 года у стен крымского парламента произошли столкновения между представителями запрещенного в Российской Федерации меджлиса крымско-татарского народа* и партии "Русское единство". В ходе столкновений два человека погибли, около 80 человек пострадали.

Было возбуждено уголовное дело, одним из фигурантов которого стал лидер меджлиса* Рефат Чубаров. По версии следствия, он поручил своему соратнику Ахтему Чийгозу организовать беспорядки, чтобы сорвать сессию республиканского парламента.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе.

18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.