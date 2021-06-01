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Назван новый лидер российского воровского мира

Елена Прошина
23 минуты назад
Экстрагированный из Польши Олег Пирогов, более известный как Циркач, может стать новым лидером российских воров. Об этом пишет информационное агентство «Прайм Крайм».
Назван новый лидер российского воровского мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Издание отмечает, что популярности выданному России Польшей Пирогову «не занимать» и еще до того, как он стал вором, его «имя было на слуху».
Пирогов подозревается в организации серии убийств, а также «сидел в тюрьмах трех стран, включая Ирак и Турцию». При этом после экстрадиции Циркач подтвердил силовикам, что является криминальным авторитетом.
«За этим ответом скрывается никто иной, как новый лидер российских «воров в законе», которому на ближайшие годы суждено влиять на ситуацию, по крайней мере, в местах лишения свободы», - уверяет издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее был принят закон, который вводит уголовную ответственность в России для занимающих высшее положение в преступной иерархии. Теперь за сам факт лидерства в ОПГ грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей.
По мнению экспертов, эта статья уголовного кодекса в конечном итоге приведет к исчезновению в России привычного криминального мира с «ворами в законе».
Происшествия,Польша,
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