Назван новый лидер российского воровского мира

Экстрагированный из Польши Олег Пирогов, более известный как Циркач, может стать новым лидером российских воров. Об этом пишет информационное агентство «Прайм Крайм»

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Издание отмечает, что популярности выданному России Польшей Пирогову «не занимать» и еще до того, как он стал вором, его «имя было на слуху».

Пирогов подозревается в организации серии убийств, а также «сидел в тюрьмах трех стран, включая Ирак и Турцию». При этом после экстрадиции Циркач подтвердил силовикам, что является криминальным авторитетом.

«За этим ответом скрывается никто иной, как новый лидер российских «воров в законе», которому на ближайшие годы суждено влиять на ситуацию, по крайней мере, в местах лишения свободы», - уверяет издание.

Как сообщал «Рамблер», ранее был принят закон, который вводит уголовную ответственность в России для занимающих высшее положение в преступной иерархии. Теперь за сам факт лидерства в ОПГ грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей.