Главреду TUT.BY грозит семь лет тюрьмы

Отмечается, что санкция по вменяемой статье составляет до пяти лет ограничения свободы или от трех до семи лет лишения свободы. Кроме того, в силе оставлена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники белорусского портала TUT.BY, задержанные 25 мая, были отпущены после допроса в Департаменте финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии. 18 мая в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере" в отношении должностных лиц информационного портала TUT.BY. Доступ к сайту и его копиям был заблокирован. В этот же день издание сообщило о задержании более 12 сотрудников.