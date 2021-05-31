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Главреда TUT.BY обвинили в соучастии в неуплате налогов

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад
Главного редактора и журналиста белорусского новостного портала TUT.BY Марину Золотову и Елену Толкачеву обвинили в соучастии в неуплате налогов. Об этом сообщила редакция в Telegram.
Главреду TUT.BY грозит семь лет тюрьмы
Фото: TUT.BYTUT.BY
"Сегодня Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу ... главного редактора TUT.BY Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. Стало известно, что их обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция по вменяемой статье составляет до пяти лет ограничения свободы или от трех до семи лет лишения свободы. Кроме того, в силе оставлена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сотрудники белорусского портала TUT.BY, задержанные 25 мая, были отпущены после допроса в Департаменте финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии. 18 мая в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере" в отношении должностных лиц информационного портала TUT.BY. Доступ к сайту и его копиям был заблокирован. В этот же день издание сообщило о задержании более 12 сотрудников.
Происшествия,Марина Золотова,
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