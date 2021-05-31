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Адвокат заявил, что россиянке Сапеге пока не предъявили обвинение

ТАССиещё 1
1 час назад
Следственный комитет Белоруссии в понедельник, вопреки ожиданиям, не предъявил обвинение задержанной гражданке России Софии Сапеге. Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Филанович.
"Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра", - сообщил адвокат.
Утром в понедельник защитник россиянки заявил, что 31 мая представители Главного следственного управления Следственного комитета Белоруссии предъявят ей обвинение.
31 мая Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги.
Россиянка была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот Telegram-канал экстремистским. На прошлой неделе Сапеге было продлено на два месяца содержание под стражей, она была помещена в СИЗО КГБ.
30 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что решение о дальнейшей судьбе Сапеги после окончания расследования ее дела примет суд, который, по его мнению, скорее всего, состоится в Белоруссии.
Происшествия,Видео,Роман Протасевич,Владимир Макей,ФСИН,СКР,МИД,МВД,Газета "Коммерсантъ",Россия,Беларусь,
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