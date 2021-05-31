Россиянка была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем
после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел
республики. В апреле нынешнего года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот Telegram-канал экстремистским. На прошлой неделе Сапеге было продлено на два месяца содержание под стражей, она была помещена в СИЗО
КГБ.