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Двое фигурантов дела о реабилитации нацизма признали вину

ТАССиещё 18
1 час назад
Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма признали вину в попытке разместить фото нацистов на сайте "Бессмертный полк". Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Двое фигурантов дела о реабилитации нацизма признали вину
Фото: ТАССТАСС
"Следователями допрошены подозреваемые - Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном", - сказала она.
Кроме того, следствие установило причастность к реабилитации нацизма жителей Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха, они также являются фигурантами уголовных дел.
В мае этого года подозреваемые разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса, генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону гитлеровской Германии. "Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге", - сказала Петренко.
Происшествия,Новости регионов,Громкие уголовные дела ,Сергей Сахаров,Йозеф Геббельс,Андрей Акимов,Андрей Власов,Светлана Петренко,Дмитрий Алексеенко,СКР,Оренбургская Область,
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