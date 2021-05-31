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СК возбудил дела о попытках разместить фото нацистов во время акции "Бессмертный полк"

ТАСС
1 час назад
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о попытках разместить фотографии нацистских преступников во время акции "Бессмертный полк" в мае 2021 года. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, фигурантами стали жители нескольких регионов России, а также граждане Украины.
СК возбудил дела о попытках разместить фото нацистов во время акции "Бессмертный полк"
Фото: ТАССТАСС
"Главным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов, а также граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - сказала она.
В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. "По данным следствия, в мае 2021 года они разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова", - сказала Петренко.
Происшествия,Сергей Сахаров,Андрей Акимов,Светлана Петренко,Дмитрий Алексеенко,СКР,Россия,
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