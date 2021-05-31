Участники перестрелки в "Москва Сити" получили срок

По ее словам, суд признал обоих подсудимых виновными в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 4 и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Кроме того, Исмаилов был осужден за хищение оружия (ч. 1 ст. 226 УК РФ).