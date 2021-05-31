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Устроившие перестрелку в башне «Око» получили 16  и 15 лет колонии строгого режима

BFM.RUиещё 2
13 минут назад
Пресненский суд Москвы приговорил членов спортивного клуба «Скорпион» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, устроивших перестрелку в башне «Око» в «Москве-Сити» в 2017 году, к 16 годам и 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Участники перестрелки в "Москва Сити" получили срок
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, суд признал обоих подсудимых виновными в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 4 и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Кроме того, Исмаилов был осужден за хищение оружия (ч. 1 ст. 226 УК РФ).
Дело уроженцев Дагестана рассматривалось с участием присяжных. «Народные судьи» 13 мая единогласно сочли доказанной вину подсудимых по всем пунктам обвинения.
Перестрелка в «Москве-Сити» произошла вечером 17 ноября 2017 года, когда бизнесмен Дмитрий Павлов, в некоторых кругах более известный как Павлик, собирался отмечать 50-летний юбилей. Этому предшествовал конфликт из-за парковки, возникший между сотрудниками охраны здания и водителем бизнесмена Гавриила Юшваева, совладельца башни.
Согласно материалам дела, около десяти охранников Юшваева сначала вступили в словесную перепалку с чоповцами, а затем начали перестрелку. По данным гособвинения, приказ открыть огонь отдал руководивший охраной Юшваева Исмаилов, а Эльдар Хамидов был активным участником конфликта. В результате один человек погиб, пятеро были ранены, все гости праздника и приглашенные артисты разбежались. В ходе перестрелки Исмаилов похитил пистолет тяжело раненного росгвардейца. Убийство фигурантам не вменялось, поскольку, как установило следствие, тяжело раненный охранник Кирилл Титоренко по ошибке расстрелял своего коллегу Платона Койду.
Прокуроры Мария Семененко и Гульчехра Ибрагимова требовали для Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова 19,5 года и 18,5 года лишения свободы соответственно. Кроме того, они предложили каждому из фигурантов назначить штраф в 1 млн 80 тысяч рублей. В свою очередь защита считала вину подсудимых недоказанной и просила постановить оправдательный приговор.
Происшествия,Гульчехра Ибрагимова,Платон Койда,Эльдар Хамидов,Магомед Исмаилов,Мария Семененко,Гавриил Юшваев,Дмитрий Павлов,ФСИН,Республика Дагестан,Москва,
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