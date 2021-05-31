Участники перестрелки в "Москва Сити" получили срок

Согласно материалам дела, около десяти охранников Юшваева сначала вступили в словесную перепалку с чоповцами, а затем начали перестрелку. По данным гособвинения, приказ открыть огонь отдал руководивший охраной Юшваева Исмаилов, а Эльдар Хамидов был активным участником конфликта. В результате один человек погиб, пятеро были ранены, все гости праздника и приглашенные артисты разбежались. В ходе перестрелки Исмаилов похитил пистолет тяжело раненного росгвардейца. Убийство фигурантам не вменялось, поскольку, как установило следствие, тяжело раненный охранник Кирилл Титоренко по ошибке расстрелял своего коллегу Платона Койду
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