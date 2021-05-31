37-летняя кутюрье врезалась в отбойник на элитном Porsche. В момент аварии в автомобиле находились муж и дочь Потемкиной, никто из них серьезно не пострадал. Уточняется, что причиной ДТП стали мокрые дороги и то, что дизайнер управляла транспортным средством, проверяя при этом сообщения в телефоне.