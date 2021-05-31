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Опубликовано видео с места ДТП дизайнера Беллы Потемкиной в Москве

Алевтина Жаркова
1 час назад
Дизайнер Белла Потемкина попала в дорожно-транспортное происшествие в Москве утром 30 мая. Кадры с места инцидента появились в Сети. На них запечатлена вдребезги разбитая иномарка.
37-летняя кутюрье врезалась в отбойник на элитном Porsche. В момент аварии в автомобиле находились муж и дочь Потемкиной, никто из них серьезно не пострадал. Уточняется, что причиной ДТП стали мокрые дороги и то, что дизайнер управляла транспортным средством, проверяя при этом сообщения в телефоне.
«Мокрые дороги, плюс сидела в телефоне. Никогда так не делайте! Пока не отошла от шока Нет слов», — прокомментировала произошедшее дизайнер в своем официальном аккаунте в Instagram.
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