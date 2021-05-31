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Екатеринбургский стрелок звонил в полицию перед инцидентом

News.ru
1 час назад
Екатеринбургский стрелок Сергей Болков перед инцидентом, в котором пострадали несколько человек, сам звонил в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Как уточняет издание, в телефонном разговоре с сотрудниками правоохранительных органов Болков заявил, что удерживает в своей квартире восемь детей «из ближнего зарубежья». Он вызывал полицию на переговоры.
У меня в квартире — 8 детей из ближнего зарубежья, переговоры собираюсь проводить только через командование по телефону, а не через дверь. Требую нормальных офицеров, — приводит Telegram-канал слова стрелка.
Кроме того, уточняется, что Болкова именно уволили из полиции в 2011 году. Сам он на пенсию не уходил. Предположительно, военно-врачебная комиссия отстранила экс-прапорщика от службы после выявления у него рассеянной неврологической симптоматики вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.
Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. Огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.
В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.
Происшествия,Видео,Росгвардия,МВД,
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