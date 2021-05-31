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Появились данные о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Врачи областной детской клинической больницы 1 в Екатеринбурге проводят операцию пострадавшей в результате стрельбы девятилетней девочке, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Раненая в Екатеринбурге девочка в тяжелом состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Идет операция, врачи борются за ее жизнь. Также оказывается помощь второму раненому, который доставлен в другую больницу Екатеринбурга. Врачи также оказывают ему необходимую помощь», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
Напомним, в воскресенье бывший полицейский открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим со своего балкона в Екатеринбурге, в результате пострадали два человека, среди которых девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге. Стрелявший задержан.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. Соседка открывшего стрельбу рассказала, что мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». По ее словам, стрелявший ранее уже совершил убийство.
Происшествия,Криминал,Валерий Горелых,Росгвардия,МВД,ИТАР-ТАСС,Свердловская Область,Екатеринбург,
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