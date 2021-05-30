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Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан

Ura.Ru
1 час назад
Мужчину, который 30 мая устроил стрельбу с балкона и ранил ребенка и сотрудника Росгвардии, задержали сотрудники силовых структур. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.
Силовики задержали екатеринбургского стрелка
Фото: ТАССТАСС
В квартире зажегся свет. Судя по всему, мужчина обезврежен.
Вечером 30 мая мужчина устроил стрельбу с балкона дома 31 по улице Бородина. Во время инцидента были ранены два человека — девочка получила ранение в живот и находится в тяжелом состоянии, сотрудник Росгвардии направлен в больницу.
Происшествия,Росгвардия,Екатеринбург,
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