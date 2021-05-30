Екатеринбургский стрелок открыл огонь по людям с требованием "отменить гомосексуализм"

Стали известны подробности стрельбы в Екатеринбурге

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Предположительно, злоумышленник стреляет из карабина "Сайга". Огонь периодически прекращается, но потом вновь возобновляется. На место прибыли спецназ и переговорщики полиции.

В результате были ранены ребенок и сотрудник Росгвардии . По словам очевидцев, девочка ранена в живот, ее состояние оценивается как тяжелое. Росгвардеец получил ранение в ногу.

По данным местного портала E1, стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения.

Один из свидетелей происходящего рассказал порталу, что Боков с голым торсом выкрикнул из окна: «Требую отменить гомосексуализм!», после чего начал стрелять по прохожим.