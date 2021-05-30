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Открывший стрельбу в Екатеринбурге требует "отменить гомосексуализм"

Ювелина Бернст
28 минут назад
Стали известны подробности стрельбы в Екатеринбурге.
Екатеринбургский стрелок открыл огонь по людям с требованием "отменить гомосексуализм"
Фото: ТАССТАСС
Ранее сообщалось, что экс-сотрудник МВД Сергей Боков открыл огонь из окна с четвертого этажа по людям. Стрельба происходит на улице Бородина.
Предположительно, злоумышленник стреляет из карабина "Сайга". Огонь периодически прекращается, но потом вновь возобновляется. На место прибыли спецназ и переговорщики полиции.
В результате были ранены ребенок и сотрудник Росгвардии. По словам очевидцев, девочка ранена в живот, ее состояние оценивается как тяжелое. Росгвардеец получил ранение в ногу.
По данным местного портала E1, стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения.
Один из свидетелей происходящего рассказал порталу, что Боков с голым торсом выкрикнул из окна: «Требую отменить гомосексуализм!», после чего начал стрелять по прохожим.
Как сообщает Telegram-канал «112», соседи стрелка рассказали, что из квартиры стрелка слышны крики.
Происшествия,Сергей Боков,Росгвардия,МВД,Екатеринбург,
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