Полицейского, случайно застрелившего нарушителя, попытались линчевать

Сотрудника новосибирского ДПС , "непроизвольно" выстрелившего в голову 19-летнему Векиля Абдуллаева, хотела линчевать группа азербайджанцев.

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Как сообщил "МК", в день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 10 автомобилей с 60-ю вооруженными азербайджанцами. Они требовали выдать им инспектора ДПС для самосуда. За отказ мигранты обещали расстрелять всю его семью. Из Новосибирска в Мошково прислали два автобуса ОМОНа и раздали силовикам бронежилеты. Сообщается, что предотвратил конфликт глава азербайджанской национально-культурной автономии Расим Бабаев.

Причиной погоню, обернувшейся гибелью Абдуллаева, стала закодированные стекла авто. Источник телеканала "360" рассказал , что на трассе Р-255 «Сибирь» инспекторы увидели Toyota Mark II с тонированными наглухо стеклами и потребовали от водителя остановиться.

Однако водитель проигнорировал требование и попытался уехать, увеличив скорость. Инспекторы организовали погоню. Нарушители мчались в сторону Новосибирска.

Погоня закончилась стрельбой. Иномарка остановилась, из нее выбежали несколько человек. Одного сотрудники ГИБДД задержали, но его приятели попытались отбить задержанного. 19-летний парень хватал при этом лейтенанта полиции за форму. Инспектор достал табельный пистолет. В пылу борьбы он случайно нажал на курок и попал молодому человеку в голову. Тяжелораненого отвезли в реанимацию. Ему сделали операцию, но спасти не сумели.