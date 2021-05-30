Полицейского, случайно застрелившего нарушителя, попытались линчевать

Сотрудника новосибирского ДПС
, "непроизвольно" выстрелившего в голову 19-летнему Векиля Абдуллаева, хотела линчевать группа азербайджанцев.
Как сообщил
"МК", в день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 10 автомобилей с 60-ю вооруженными азербайджанцами. Они требовали выдать им инспектора ДПС для самосуда. За отказ мигранты обещали расстрелять всю его семью. Из Новосибирска в Мошково прислали два автобуса ОМОНа и раздали силовикам бронежилеты. Сообщается, что предотвратил конфликт глава азербайджанской национально-культурной автономии Расим Бабаев.
Причиной погоню, обернувшейся гибелью Абдуллаева, стала закодированные стекла авто. Источник телеканала "360" рассказал
, что на трассе Р-255 «Сибирь» инспекторы увидели Toyota Mark II с тонированными наглухо стеклами и потребовали от водителя остановиться.
Однако водитель проигнорировал требование и попытался уехать, увеличив скорость. Инспекторы организовали погоню. Нарушители мчались в сторону Новосибирска.
Погоня закончилась стрельбой. Иномарка остановилась, из нее выбежали несколько человек. Одного сотрудники ГИБДД задержали, но его приятели попытались отбить задержанного. 19-летний парень хватал при этом лейтенанта полиции за форму. Инспектор достал табельный пистолет. В пылу борьбы он случайно нажал на курок и попал молодому человеку в голову. Тяжелораненого отвезли в реанимацию. Ему сделали операцию, но спасти не сумели.
Родственники Векиля также заявили, что парней задержали из-за тонировки автомобильных стекол. Однако факт погони они отрицают. Молодые люди сами остановились возле кафе, чтобы сходить в туалет. При этом остается непонятным, почему в таком случае они не подчинились требованиям полицейских, и из-за чего начался конфликт.