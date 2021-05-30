В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Египетская прокуратура раскрыла подробности гибели бывшего главы СВР Украины

Украина.ру
15 минут назад
Генпрокуратура Египта сообщила о начале расследования гибели гражданина Украины, утонувшего во время дайвинга в Дахабе. Об этом 29 мая сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
В Египте рассказали о последних минутах жизни экс-главы СВР УКраины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее стало известно, что в Египте во время дайвинга утонул бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь. Информацию подтвердил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин. Гвоздь был главой СВР Украины с 2014 по 2016 год.
Тело утонувшего украинца было доставлено в центральную больницу Дахаба.
«Его друг, также украинец, сопровождавший его, сообщил, что во время дайвинга на глубине 40 метров он внезапно увидел, как мужчина с высокой скоростью поднимается к поверхности воды. Он попытался остановить мужчину, испугавшись за его жизнь, но не смог», — говорится в релизе.
Отмечается, что на поверхности воды Гвоздь был еще жив.
«Его друг попытался оказать ему помощь. Вместе с другим дайвером-египтянином они смогли вытащить мужчину на пляж и оказали ему первую помощь, однако он скончался сразу после госпитализации. Его друг заявил, что никого не обвиняет в гибели мужчины и не видит никаких признаков преступления в его смерти», — отметили в прокуратуре.
Правоохранители допросили друга погибшего мужчины, владельца центра дайвинга и инструктора по дайвингу.
«Они все подтвердили, что погибший получил международный сертификат, разрешающий ему погружения на глубину в сто метров, а смерть наступила в результате острого упадка сил вследствие резкого подъема на поверхность воды полицейская проверка подтвердила это», — говорится в пресс-релизе.
На теле украинца не обнаружили видимых ранений.
Генпрокуратура оповестила о происшествии посольство Украины, на место прибыл сотрудник дипмиссии. Приспособления для дайвинга, с которыми погружался Гвоздь, были направлены в Палату дайвинга для установления их годности и возможности использовать на такой глубине.
Следствие продолжается.
Происшествия,Евгений Енин,Генпрокуратура РФ,Египет,Украина,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители