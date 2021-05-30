В Египте рассказали о последних минутах жизни экс-главы СВР УКраины

Отмечается, что на поверхности воды Гвоздь был еще жив.

Генпрокуратура оповестила о происшествии посольство Украины, на место прибыл сотрудник дипмиссии. Приспособления для дайвинга, с которыми погружался Гвоздь, были направлены в Палату дайвинга для установления их годности и возможности использовать на такой глубине.