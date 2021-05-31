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Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о взрыве

Lenta.ruиещё 2
15 минут назад
Пассажирский самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. Об этом пишет RFI.
Самолет Ryanair экстренно посадили в Берлине
Фото: ReutersReuters
В воскресенье, 30 мая, самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Дублина в Краков, неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту — лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина, где остался на взлетной полосе до утра понедельника, 31 мая.
Как сообщает издание, борт самолета был проверен сотрудниками правоохранительных органов — взрывчатых веществ обнаружено не было. Тем не менее, все пассажиры были эвакуированы, а их багаж также подвергся досмотру.
Представители берлинской полиции отметили, что пассажиры рейса улетят в Польшу на борту запасного рейса.
Инцидент произошел спустя неделю, как другой самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая. Белорусский диспетчер сообщил пилоту лайнера о заложенной на борту бомбе. Взрывное устройство обнаружено не было. Минск утверждал, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС. Позже ХАМАС отвергло свою причастность к произошедшему и осудило власти республики. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.
Происшествия,Экстренная посадка,Роман Протасевич,Хамас,МВД,Дублин,Краков,
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