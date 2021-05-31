Самолет Ryanair экстренно посадили в Берлине

Инцидент произошел спустя неделю, как другой самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая. Белорусский диспетчер сообщил пилоту лайнера о заложенной на борту бомбе. Взрывное устройство обнаружено не было. Минск утверждал, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС
. Позже ХАМАС
отвергло свою причастность к произошедшему и осудило власти республики. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича
. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.