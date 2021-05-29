Москвич отказался уступить дорогу бойцу ММА и попал в реанимацию

Известно, что 25-летний Георгий Афанасьев ехал на самокате и якобы отказался уступить Дибирову дорогу. Профессиональный спортсмен сильно избил его, причинив мужчине серьезные травмы. У Афанасьева перелом костей черепа, сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в реанимации.