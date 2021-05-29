Москвич отказался уступить дорогу бойцу ММА и попал в реанимацию

В Москве
боец ММА Гарун Дибиров жестоко избил катавшегося на электросамокате мужчину, в результате чего пострадавший оказался в реанимации. Конфликт произошёл вечером 28 мая на Первомайской улице, передает
РЕН ТВ.
Известно, что 25-летний Георгий Афанасьев ехал на самокате и якобы отказался уступить Дибирову дорогу. Профессиональный спортсмен сильно избил его, причинив мужчине серьезные травмы. У Афанасьева перелом костей черепа, сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в реанимации.
Дибирова задержала полиция.
Гарун Дибиров - боец ММА, тренер по самообороне, призер чемпионата России по кунг-фу саньда, победитель на чемпионате Москвы по грэпплингу и на ММА-турнире LEGION FIGHT 40.
Ранее сообщалось
, что боец ММА Марк Белых получил 4 года колонии за то, что в новогодние праздники дважды избил случайного прохожего.