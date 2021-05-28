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Суд отказался удовлетворить жалобу на задержание в Минске россиянки Сапеги

ТАСС
1 час назад
Суд Партизанского района Минска на заседании в пятницу в закрытом режиме отказался удовлетворить жалобу на задержание в белорусской столице россиянки Софии Сапеги.
Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Сапеги
Фото: ReutersReuters
"Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софии", - сообщил ТАСС адвокат Александр Филанович. Решение суда можно обжаловать в течение 24 часов.
Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле Telegram-канал "Черная книга Беларуси" судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским. Защита Сапеги сообщила, что адвокаты делают все возможное, чтобы посетить ее в СИЗО, но пока им этого не удалось. Представитель посольства РФ в Белоруссии посетил 25 мая задержанную.
Происшествия,София Сапега,Роман Протасевич,ФСИН,МВД,ИТАР-ТАСС,Минск,
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