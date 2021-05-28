Комику Биллу Косби отказали в рассмотрении запроса на УДО

Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Пенсильвания отказала в рассмотрении запроса на УДО, поданного 83-летним чернокожим американским комиком Биллом Косби , третий год отбывающим десятилетний тюремный срок по приговору в совершении противоправных действий сексуального характера. Об этом сообщила в четверг вечером газета The Hill

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Члены комиссии, пишет издание, указали в своем письменном отказе, что Косби не удалось "составить план своего УДО", к тому же он, по их мнению, нуждается в "полном прохождении дополнительных институциональных программ", включая программы для лиц, совершивших нападения на сексуальной почве и иные насильственные действия. Кроме того, в комиссии указали на то, что местное управление исправительных учреждений предоставило "негативную рекомендацию" на Косби.

Представитель комедийного актера Эндрю Уайтт в письменно ответе The Hill сообщил, что этот отказ не стал сюрпризом ни для самого Косби, ни для членов его семьи, ни для его друзей, так как он по-прежнему отрицает все предъявленные ему обвинения.