Звезда сериала «Карпов» подрался с врачом

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По словам мужчины, он гулял с собакой, и вдруг на него набросился человек с ножом. При этом, как утверждает оппонент Котлярова, актер был сильно пьян.

«Я его посажу, надолго, навсегда. От него разило так, что вообще. Мы гуляли с собакой, вдруг из-за дерева выходит человек с ножом и кидается на меня. Его надо проверить. Я уверен, что у него были судимости. Я уверен, я военный врач, я это вижу сразу», - рассказал собеседник канала.

Он отметил, что после драки у него разбита губа, болит рука и осталась гематома на лбу.

В свою очередь, Котляров утверждает, что военный врач первым бросился в драку, ударил его кастетом, а затем натравил собаку бойцовой породы.