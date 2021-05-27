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В варшавском супермаркете обрушился потолок

ТАСС
50 минут назад
Более 50 человек были оперативно эвакуированы в четверг из одного из супермаркетов в Варшаве после того, как там обрушился потолок. Об этом со ссылкой на службу пожарной охраны сообщил телеканал TVN24.
В варшавском супермаркете обрушился потолок
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Обрушение произошло на площади свыше 100 кв. м. На место выехали 10 пожарных расчетов, которые провели эвакуацию. В результате инцидента никто не пострадал", - информировал представитель пожарной охраны Михал Вихровский.
По предварительным данным, причиной обрушения в супермаркете в столичном районе Бемово стали технические проблемы при монтаже конструкций потолка.
Происшествия,В мире,Варшава,
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