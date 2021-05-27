Актер Котляров избил мужчину в Москве

По данным канала, инцидент произошел возле ресторана «Сандал». Актера узнали прохожие, он «душил соперника, прижав его к земле», при этом неизвестно, что стало причиной конфликта.

Очевидцы вызвали полицейских и скорую помощь. У актера, известного по ролям в сериалах «Мосгаз», «Марш Турецкого», «Карпов», «Час Волкова», ссадины и ушиб головы, отмечает Mash.

Как сообщал «Рамблер», в марте в СМИ появилась информация, что в Санкт-Петербурге актер Александр Вельмакин едва не задушил свою девушку после того как ошибочно заподозрил ее в общении с любовником по телефону.