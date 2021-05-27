Экс-главу МВД Ингушетии обвинили в экстремизме

26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров
подписал с руководившим на тот момент Ингушетией Юнус-Беком Евкуровым
договор о закреплении административной границы между регионами. После этого в Магасе прошли акции протеста, участники которых выразили свое несогласие с условиями подписанного договора. На одном из них в марте 2019 года между митингующими и полицейскими произошли столкновения. В избиении силовиков обвинили более полусотни человек. Среди них был Погоров. В апреле 2019 года его объявили
в межгосударственный розыск и заочно арестовали.