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Береговая охрана Японии может задержать российское судно «Амур»

News.ruиещё 11
29 минут назад
На время проведения разбирательств по делу о столкновении с японской рыболовной шхуной «Хокко-мару 8» береговая охрана Японии может задержать российский траулер «Амур» в порту Момбэцу префектуры Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел береговой охраны Японии в Момбэцу.
Япония может задержать российское судно «Амур»
Фото: ТАССТАСС
По информации береговой службы, срок задержания будет зависеть от содержания расследования.
Мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться. В связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна, — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что капитан российского траулера участвует в разбирательстве по делу о столкновении с японской шхуной на добровольной основе. Никаких уведомлений о его аресте до настоящего времени не поступало. По данным генконсульства РФ В Саппоро, «Амур» в настоящее время находится в порту Момбэцу, но не удерживается там.
Инцидент произошёл 26 мая в 23 километрах от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения японской рыболовецкой шхуны «Хоко-мару 8» и российского рыболовного траулера «Амур» погибли трое из пяти японских рыбаков. После происшествия «Амур» был направлен в порт Момбэцу.
Российский траулер принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», зарегистрированной в Южно-Сахалинске.
Происшествия,Япония,
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