Япония может задержать российское судно «Амур»

Ранее стало известно, что капитан российского траулера участвует в разбирательстве по делу о столкновении с японской шхуной на добровольной основе. Никаких уведомлений о его аресте до настоящего времени не поступало. По данным генконсульства РФ В Саппоро, «Амур» в настоящее время находится в порту Момбэцу, но не удерживается там.