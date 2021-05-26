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Сбивший насмерть студентку депутат Бурятии отправлен на 6 лет в колонию

News.ru
1 час назад
В Бурятии завершилось расследование смертельного ДТП, в котором погибла 17-летняя студентка Галина Бурчевская. Обвиняемый в аварии местный депутат Баир Жамбалов был признан виновным и приговорён к шести годам колонии, пишет «КП-Иркутск».
Депутат отправился в колонию за смертельное ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он приговорён к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме этого, его на 2 года лишили водительских прав, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
ДТП произошло 5 января 2020 года. Чиновник возвращался с рыбалки на внедорожнике, когда на трассе возле села Батурино сбил девочку. Не оказав ей помощи, он скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов после аварии в полицию пришёл друг депутата, который был с ним на рыбалке. и попытался взять вину на себя. По его словам, якобы они поменялись машинами и за рулём джипа был именно он. Однако многочисленные экспертизы и свидетели его слова не подтвердили.
Ранее сообщалось, что сын депутата-единоросса, сидевший за рулём практически без одежды, сбил в Астрахани двух пешеходов — военного прокурора и его жену. Инцидент произошёл на Адмиралтейской улице. Мужчина был за рулём Toyota Camry и вылетел на пешеходный переход. Пострадавшие получили тяжёлые травмы.
Происшествия,Баир Жамбалов,Республика Бурятия,
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