Депутат отправился в колонию за смертельное ДТП

ДТП произошло 5 января 2020 года. Чиновник возвращался с рыбалки на внедорожнике, когда на трассе возле села Батурино сбил девочку. Не оказав ей помощи, он скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов после аварии в полицию пришёл друг депутата, который был с ним на рыбалке. и попытался взять вину на себя. По его словам, якобы они поменялись машинами и за рулём джипа был именно он. Однако многочисленные экспертизы и свидетели его слова не подтвердили.