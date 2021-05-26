Протасевич признался КГБ в участии в батальоне "Азов"

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий < >, связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», - заявил Тертель.

Глава КГБ утверждает, что связь Протасевича и «Азова» подтверждается не только данными силовиков, но и «фактами, изложенными в СМИ с личными признаниями Протасевича».

«Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Беларусь, активно применял в отношении нашей страны. Являлся организатором и координатором массовых беспорядков», - заключил он.

В КГБ заявили, что Протасевич дает показания о спонсорах «подрывной деятельности» против Белоруссии, стоящих за ней спецслужбах, политиках и организациях.

Как писал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.

В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.