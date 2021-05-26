Протасевич рассказал КГБ о «спонсорах и заказчиках»

Агентство отмечает, что показаниями Протасевича Тертель объяснил «истерики на Западе» из-за задержания журналиста.

Как писал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.

В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега, студентка Европейского государственного университета в Вильнюсе

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.

Лидеры белорусской оппозиции и власти европейских стран назвали инцидент с самолетом спланированной операцией, целью которой было задержание Протасевича.

Позже в соцсетях появилось видео, на котором журналист говорит, что находится в СИЗО , не испытывает проблем со здоровьем, а милиция относится к нему «максимально корректно и по закону».

«Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске», - сказал он.