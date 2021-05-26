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Протасевич рассказал КГБ о «спонсорах и заказчиках»

Мария Иванова
19 минут назад
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель назвал задержанного журналиста Романа Протасевича террористом и заявил, что он дает показания о «спонсорах и заказчиках». Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
Агентство отмечает, что показаниями Протасевича Тертель объяснил «истерики на Западе» из-за задержания журналиста.
Как писал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.
В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с Протасевичем была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега, студентка Европейского государственного университета в Вильнюсе
В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.
Лидеры белорусской оппозиции и власти европейских стран назвали инцидент с самолетом спланированной операцией, целью которой было задержание Протасевича.
Позже в соцсетях появилось видео, на котором журналист говорит, что находится в СИЗО, не испытывает проблем со здоровьем, а милиция относится к нему «максимально корректно и по закону».
«Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске», - сказал он.
Отец журналиста Дмитрий Протасевич считает, что его сына запугали и избивали в СИЗО. Он обратил внимание, что на лице молодого человека видны ссадины.
Происшествия,Видео,Иван Тертель,Роман Протасевич,ФСИН,КГБ РБ,ИА Sputnik,Беларусь,
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