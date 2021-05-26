Взрыв прогремел в Сирии в день выборов

В Сирии сегодня открыты более 12 тысяч избирательных участков. Они будет работать до 19:00.

Накануне выборов в Москве и Дамаске предупредили о вероятности провокаций со стороны террористических группировок. Эксперты считают, что это не повлияет на легитимность и результаты голосования, передает RT.