Украинец устроил стрельбу из-за еды в ресторане Запорожья

Как сообщают в полиции, вечером 22 мая неизвестный выстрелил из травматического пистолета в местного жителя 1993 года рождения возле фаст-фуд ресторана «МакДрайв». Пострадавший отказался от медицинской помощи, несмотря на гематому на бедре.

Конфликт начался из-за того, что двое мужчин не смогли определить, чей заказ лежал на стойке ресторана. Из общепита конфликт перешел на парковку, где подозреваемый и достал пистолет. Затем нападавший выбросил пистолет и скрылся. Заказ, из-за которого и началась потасовка, он не забрал.