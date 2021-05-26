В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На Украине мужчина открыл стрельбу из-за еды в общепите

Lenta.ru
1 час назад
В украинском городе Запорожье мужчина открыл стрельбу из-за конфликта по поводу еды в ресторане быстрого питания. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
Украинец устроил стрельбу из-за еды в ресторане Запорожья
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщают в полиции, вечером 22 мая неизвестный выстрелил из травматического пистолета в местного жителя 1993 года рождения возле фаст-фуд ресторана «МакДрайв». Пострадавший отказался от медицинской помощи, несмотря на гематому на бедре.
Конфликт начался из-за того, что двое мужчин не смогли определить, чей заказ лежал на стойке ресторана. Из общепита конфликт перешел на парковку, где подозреваемый и достал пистолет. Затем нападавший выбросил пистолет и скрылся. Заказ, из-за которого и началась потасовка, он не забрал.
Полиция продолжает поиски нападавшего. Возбуждено уголовное производство о хулиганстве. Запорожцу грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее сообщалось, что в Запорожье произошло несколько нападений на священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Одного священника ударили ножом в висок, а на другого напали, когда он возвращался домой с женой и ребенком после всенощной службы.
Происшествия,РПЦ,РЕН ТВ,Запорожье,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители