Российское судно столкнулось с японским у берегов Хоккайдо

У побережья острова Хоккайдо столкнулись российское и японское рыболовецкое судно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Киодо. Отмечается, что в результате столкновения трое японских рыбаков находятся при смерти. Также сообщается, что в результате столкновение японское судно перевернулось.

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Ранее рыболовецкое судно "Витим" загорелось в Японском море у берегов Приморья. По данным МЧС, пожар начался в рыбном цеху. Экипаж судна, состоящий из 30 человек, был эвакуирован.

На помощь прибыл спасательный буксир. Кроме того, к "Витиму" направили теплоход и другое рыболовное судно, к месту пожара вылетел вертолет МИ-8 со спасателями.