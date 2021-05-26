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Три японских рыбака находятся при смерти после столкновения с российским судном

Газета.Ru
1 час назад
У побережья острова Хоккайдо столкнулись российское и японское рыболовецкое судно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Киодо. Отмечается, что в результате столкновения трое японских рыбаков находятся при смерти. Также сообщается, что в результате столкновение японское судно перевернулось.
Российское судно столкнулось с японским у берегов Хоккайдо
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее рыболовецкое судно "Витим" загорелось в Японском море у берегов Приморья. По данным МЧС, пожар начался в рыбном цеху. Экипаж судна, состоящий из 30 человек, был эвакуирован.
На помощь прибыл спасательный буксир. Кроме того, к "Витиму" направили теплоход и другое рыболовное судно, к месту пожара вылетел вертолет МИ-8 со спасателями.
4 марта сахалинские спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине. Спасательная операция завершилась к 15.30 по местному времени (7.30 мск), всех рыбаков доставили на берег.
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