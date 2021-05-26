Российское судно столкнулось с японским у берегов Хоккайдо

У побережья острова Хоккайдо столкнулись российское и японское рыболовецкое судно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Киодо. Отмечается, что в результате столкновения трое японских рыбаков находятся при смерти. Также сообщается, что в результате столкновение японское судно перевернулось.
Ранее рыболовецкое судно "Витим" загорелось в Японском море у берегов Приморья. По данным МЧС, пожар начался в рыбном цеху. Экипаж судна, состоящий из 30 человек, был эвакуирован.
На помощь прибыл спасательный буксир. Кроме того, к "Витиму" направили теплоход и другое рыболовное судно, к месту пожара вылетел вертолет МИ-8 со спасателями.
4 марта сахалинские спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине. Спасательная операция завершилась к 15.30 по местному времени (7.30 мск), всех рыбаков доставили на берег.