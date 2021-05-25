Появилось видео с прыгнувшим под поезд в метро петербуржцем

Камеры видеонаблюдения на станции метро "Лиговский проспект" в Петербурге запечатлели прыжок пассажира под поезд. Видео появилось в паблике "Деловой Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

На видео видно, как молодой человек ожидает прибытия поезда и в последний момент делает шаг на рельсы.

Сообщается, что в результате происшествия движение на участке оранжевой ветки "Площадь Александра Невского" – "Спасская" на какое-то время было заблокировано.