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Появилось видео с прыгнувшим под поезд в метро петербуржцем

Юрий Столбов
53 минуты назад
Камеры видеонаблюдения на станции метро "Лиговский проспект" в Петербурге запечатлели прыжок пассажира под поезд. Видео появилось в паблике "Деловой Петербург" в социальной сети "Вконтакте".
На видео видно, как молодой человек ожидает прибытия поезда и в последний момент делает шаг на рельсы.
Сообщается, что в результате происшествия движение на участке оранжевой ветки "Площадь Александра Невского" – "Спасская" на какое-то время было заблокировано.
Молодого человека удалось спасти, сейчас он находится в реанимации.
Происшествия,Видео,Деловой Петербург,Санкт-Петербург,
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