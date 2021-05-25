Полиция поймала преследовавшего школьницу мужчину и попавшего на видео

На кадрах можно увидеть, как школьница стоит около своего подъезда. В это время из-за угла появляется Сергей Овчаренко, фотограф из Краснодара. Заподозрившее что-то неладное девочка звонит в домофон в попытках зайти домой, но пропускает злоумышленника вперёд.