Полиция поймала преследовавшего школьницу мужчину и попавшего на видео

На кадрах можно увидеть, как школьница стоит около своего подъезда. В это время из-за угла появляется Сергей Овчаренко, фотограф из Краснодара. Заподозрившее что-то неладное девочка звонит в домофон в попытках зайти домой, но пропускает злоумышленника вперёд.
Подождав некоторое время, она заходит в подъезд, где её поджидает Сергей. Школьница поднимается по лестнице быстрым шагом. Фотограф не смог сориентироваться и догнать свою жертву. Преступник признался, что хотел заглянуть девочке под юбку. Следствие планирует отправить 43-летнего мужчину на психиатрическую экспертизу.