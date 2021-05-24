В Волгограде задержан водитель внедорожника, который устроил тест-драйв автомобиля на парадной лестнице Центральной набережной. Правоохранители обнародовали соответствующее видео инцидента, зафиксированного камерами наружного наблюдения.
23 мая водитель внедорожника Toyota вскарабкался на нем по ступеням лестницы Центральной набережной. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел протестировать характеристики транспортного средства.
Сейчас в отношении водителя составили протокол об административных правонарушениях в связи с движением по пешеходным дорожкам и нарушением правил перевозки людей.