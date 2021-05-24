23 мая водитель внедорожника Toyota вскарабкался на нем по ступеням лестницы Центральной набережной. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел протестировать характеристики транспортного средства.

Сейчас в отношении водителя составили протокол об административных правонарушениях в связи с движением по пешеходным дорожкам и нарушением правил перевозки людей.