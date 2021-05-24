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Школьница умерла во время ОГЭ

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Во время проведения общего государственного экзамена умерла школьница. Об этом сообщает Telegram-канал HUE.
Школьница умерла во время ОГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По предварительным данным, у девочки произошел сердечный приступ. Оказать ей помощь врачи не успели.
Происшествие случилось в Моздоке. Следственный комитет инициировал проверку.
Происшествия,СКР,
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