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ЧП в Италии: Фуникулер с людьми рухнул в пропасть

Майк Габриелян
36 минут назад
В Италии фуникулер с 11 пассажирами рухнул в пропасть с высоты в 1,5 км. Погибли 8 человек. Еще трое, включая двух детей, тяжело ранены. ЧП произошло в результате обрыва на канатной дороге Стреза - Моттароне, сообщает ANSA.
Фуникулер с людьми рухнул в пропасть в Италии
Фото: TelegramTelegram
«Авария могла быть вызвана обрывом в самой высокой части маршрута, которая, начиная с озера Маджоре, достигает высоты в 1491 метр. Поездка- аттракцион здесь длится 20 минут», - передает агентство.
Сообщается, что трос оборвался в 300 метрах от места прибытия на горе Моттароне. Кабина рухнула в труднодоступную лесистую местность.
На месте работали пожарные, горноспасатели, вертолеты. Тела удалось поднять, началось опознание.
Двое детей были доставлены в больницы Турина на самолетах медицинской авиации.
Происшествия,Италия,
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