Россиянин обналичил билеты "банка приколов" на миллион

Житель Москвы загрузил в банкомат купюры "банка приколов" на 1 млн рублей, после чего обналичил уже настоящие деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Фото: Maxim Zmeyev/Reuters Maxim Zmeyev/Reuters

По данным источника, мужчина внес в банкомат фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей на общую сумму 1 млн рублей. При этом банкомат воспринял купюры как настоящие, после чего москвич перевел сумму на несколько банковских карты и снял деньги.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, инцидент произошел 29 апреля. Злоумышленник перевел деньги на карты "неустановленных лиц" и обналичил их "в неустановленном месте". Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, в настоящее время правоохранительные органы ищут преступника.