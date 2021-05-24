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Москвич обменял купюры "банка приколов" на 1 млн рублей в банкомате

Газета.Ruиещё 8
51 минуту назад
Житель Москвы загрузил в банкомат купюры "банка приколов" на 1 млн рублей, после чего обналичил уже настоящие деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Россиянин обналичил билеты "банка приколов" на миллион
Фото: Maxim Zmeyev/ReutersMaxim Zmeyev/Reuters
По данным источника, мужчина внес в банкомат фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей на общую сумму 1 млн рублей. При этом банкомат воспринял купюры как настоящие, после чего москвич перевел сумму на несколько банковских карты и снял деньги.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, инцидент произошел 29 апреля. Злоумышленник перевел деньги на карты "неустановленных лиц" и обналичил их "в неустановленном месте". Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, в настоящее время правоохранительные органы ищут преступника.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге два лжебизнесмена похищали сбережения пенсионеров в помощью купюр "банка приколов".
Происшествия,Криминал,МВД,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Москва,
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