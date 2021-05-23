Замерзли насмерть: На марафоне в Китае погиб 21 бегун

В китайской провинции Ганьсу во время 100-километрового ультрамарафона по пересеченной местности в насмерть замерз 21 бегун, передает
CNN.
Высотный горный марафон стартовал утром 22 мая в солнечную погоду. Участники были одеты в шорты и футболки. Однако к обеду в провинции начались ледяной дождь, град и ураганный ветер.
После резкого понижения температуры почти до 0 градусов участники марафона начали сообщать о переохлаждении, а некоторые пропали без вести.
Тогда организаторы отменили мероприятие и запустили поисковый отряд из 1,2 тысяч человек. По словам местных официальных лиц, из-за суровой погоды пошел оползень, что затруднило спасательные работы.
В результате поисков 21 спортсменов был найден мертвым. Еще восемь бегунов были госпитализированы. Всего в марафоне участвовали 172 человека. Среди погибших неоднократный победитель ультрамарафонов 31-летний Лян Цзин.
Забег проводился в национальном парке, в Каменном лесу Желтой реки, живописном туристическом месте в округе Цзинтай. Эта местность славится своими суровыми горными пейзажами с каменными столбами и используется для съемок многих китайских телепрограмм и фильмов.
Китайские власти уже много лет используют программу манипулирования климатом. К 2025 году Пекин планирует расширить программу искусственных осадков - дождя и снега - на 5,5 млн квадратных километров, что составляет почти 60% территории Китая. Эта инициатива вызвала обеспокоенность у соседних стран из-за непредсказуемости воздействия данной технологии на экологию.