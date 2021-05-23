Замерзли насмерть: На марафоне в Китае погиб 21 бегун

В китайской провинции Ганьсу во время 100-километрового ультрамарафона по пересеченной местности в насмерть замерз 21 бегун, передает CNN.

Фото: Reuters Reuters

Высотный горный марафон стартовал утром 22 мая в солнечную погоду. Участники были одеты в шорты и футболки. Однако к обеду в провинции начались ледяной дождь, град и ураганный ветер.

В это время они поднялись на высоту около 2000 метров над уровнем моря, пишет South China Morning Post

После резкого понижения температуры почти до 0 градусов участники марафона начали сообщать о переохлаждении, а некоторые пропали без вести.

Тогда организаторы отменили мероприятие и запустили поисковый отряд из 1,2 тысяч человек. По словам местных официальных лиц, из-за суровой погоды пошел оползень, что затруднило спасательные работы.

В результате поисков 21 спортсменов был найден мертвым. Еще восемь бегунов были госпитализированы. Всего в марафоне участвовали 172 человека. Среди погибших неоднократный победитель ультрамарафонов 31-летний Лян Цзин.

Забег проводился в национальном парке, в Каменном лесу Желтой реки, живописном туристическом месте в округе Цзинтай. Эта местность славится своими суровыми горными пейзажами с каменными столбами и используется для съемок многих китайских телепрограмм и фильмов.