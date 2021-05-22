В Абхазии прекратили поиски россиянина

13 мая шестеро из семи туристов, разыскиваемых с 12 мая, были доставлены абхазским МЧС в Сухум. Вертолет совершил облет предполагаемого места нахождения седьмого туриста - 64-летнего Ульянова. Но погодные условия не позволили провести полноценный осмотр местности. 13 мая в верховье реки Гумиста пешком отправился горно-спасательный отряд МЧС Абхазии.

Ранее сообщалось, что в горах туристическая группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и не смогла вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы. Тогда группа решила спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС.