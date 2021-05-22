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Поиски туриста из России в горах Абхазии завершились безрезультатно

ТАСС
1 час назад
МЧС Абхазии завершило поиски российского туриста в верховьях реки Гумиста, найти Владимира Ульянова из Екатеринбурга не удалось. Об этом сообщила пресс-служба МЧС на своей странице в Facebook.
В Абхазии прекратили поиски россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена. Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилевой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов", - говорится в сообщении.
13 мая шестеро из семи туристов, разыскиваемых с 12 мая, были доставлены абхазским МЧС в Сухум. Вертолет совершил облет предполагаемого места нахождения седьмого туриста - 64-летнего Ульянова. Но погодные условия не позволили провести полноценный осмотр местности. 13 мая в верховье реки Гумиста пешком отправился горно-спасательный отряд МЧС Абхазии.
Ранее сообщалось, что в горах туристическая группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и не смогла вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы. Тогда группа решила спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС.
Происшествия,Анна Гилева,Владимир Ульянов,МЧС,Россия,Абхазия,Екатеринбург,
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