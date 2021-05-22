В Москве тренер ранил женщину в голову, в шутку выстрелив из пистолета

По его информации, женщина вместе со своей знакомой пришла к тренеру, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их у подъезда.

В ходе разговора он достал оружие и попытался приставить его к виску одной из собеседниц, но та отстранилась. Тогда он вплотную приставил пистолет ко лбу другой женщины, та не стала сопротивляться, и мужчина выстрелил.