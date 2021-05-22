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В Москве тренер выстрелил знакомой в голову, обсуждая с ней занятия

Ювелина Бернст
1 час назад
В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в женщину из пистолета с сигнальными патронами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В Москве тренер ранил женщину в голову, в шутку выстрелив из пистолета
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com
По его информации, женщина вместе со своей знакомой пришла к тренеру, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их у подъезда.
В ходе разговора он достал оружие и попытался приставить его к виску одной из собеседниц, но та отстранилась. Тогда он вплотную приставил пистолет ко лбу другой женщины, та не стала сопротивляться, и мужчина выстрелил.
Пострадавшая была госпитализирована. По словам источника, она тоже является тренером по фигурному катанию.
По данным Telegram-канала Baza, главным героем произошедшего стал 42-летний Денис Егоров. Также уточняется, что выстрел не пробил кость, однако серьезно повредил лицо женщины.
Происшествия,Денис Егоров,РЕН ТВ,Москва,
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