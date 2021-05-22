В Москве тренер ранил женщину в голову, в шутку выстрелив из пистолета

В Москве
тренер по фигурному катанию выстрелил в женщину из пистолета с сигнальными патронами, сообщает
РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com
По его информации, женщина вместе со своей знакомой пришла к тренеру, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их у подъезда.
В ходе разговора он достал оружие и попытался приставить его к виску одной из собеседниц, но та отстранилась. Тогда он вплотную приставил пистолет ко лбу другой женщины, та не стала сопротивляться, и мужчина выстрелил.
Пострадавшая была госпитализирована. По словам источника, она тоже является тренером по фигурному катанию.
По данным
Telegram-канала Baza, главным героем произошедшего стал 42-летний Денис Егоров
. Также уточняется, что выстрел не пробил кость, однако серьезно повредил лицо женщины.