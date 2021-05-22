СК раскрыл подробности гибели бойцов Росгвардии

Там напомнили, что халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее смерть нескольких человек, предполагает, среди прочего, семилетний срок заключения в качестве наказания.

При этом в следственном управлении отказались сообщать подробности происшествия, а также кто может быть фигурантом дела.

В территориальном управлении Росгвардии заявили, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь. "КП-Мурманск" со ссылкой на источники сообщает, что одного из погибших звали Сергей Фундамент, он был заместителем командира отряда специального назначения "Айсберг". Он служил в Чечне, с лучшей стороны проявил себя в ходе выполнения спецопераций против боевиков, получил множество наград, в том числе - два ордена Мужества.