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В Мурманской области на учениях погибли два бойца СОБР Росгвардии

Газета.Ru
56 минут назад
В Мурманской области в ходе совместных тренировочных занятий Росгвардии с военнослужащими спецподразделений Министерства обороны в четверг, 20 мая, погибли два бойца СОБР "Росомаха".
СК раскрыл подробности гибели бойцов Росгвардии
Фото: ТАССТАСС
ЧП произошло на западном берегу Кольского залива в ходе беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля, сообщает "Звезда". Как пишет портал "СеверПост", трагедия произошла из-за оборвавшегося троса, закрепленного на вертолете. Один силовик погиб непосредственно на учениях, второй был госпитализирован и скончался в больнице. В этой связи 305-й военный следственный отдел Следственного комитета РФ начал проверку.
"Проверка проводится в рамках сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), - говорится в сообщении ВСУ СК по Северному флоту.
Там напомнили, что халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее смерть нескольких человек, предполагает, среди прочего, семилетний срок заключения в качестве наказания.
При этом в следственном управлении отказались сообщать подробности происшествия, а также кто может быть фигурантом дела.
"Учитывая, что процессуальное решение о преступлении не принято, разглашение сведений о ходе доследственной проверки может повлечь нарушение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. В связи с этим, указанные сведения разглашению не подлежат", - заявил первый заместитель руководителя ВСУ СК России по СФ Иван Антонов.
В территориальном управлении Росгвардии заявили, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь. "КП-Мурманск" со ссылкой на источники сообщает, что одного из погибших звали Сергей Фундамент, он был заместителем командира отряда специального назначения "Айсберг". Он служил в Чечне, с лучшей стороны проявил себя в ходе выполнения спецопераций против боевиков, получил множество наград, в том числе - два ордена Мужества.
Происшествия,Армия,Статьи,Иван Антонов,Росгвардия,Министерство обороны,Совет Федерации,СКР,Мурманская Область,
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