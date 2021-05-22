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Число погибших при крушении военного самолета в Нигерии увеличилось до 11

ТК «Звезда»иещё 11
1 час назад
В пятницу, 21 мая, самолет военно-воздушных сил Нигерии потерпел крушение . Трагедия произошла вблизи международного аэропорта города Кадуна в одноименном штате на севере страны.
Выросло число погибших при крушении самолета ВВС Нигерии
Фото: RCLatin2 twitterRCLatin2 twitter
По последним данным, число погибших увеличилось до 11.
«Печальное событие (смерть начальника штаба сухопутных сил Ибрагима Аттаиру) произошло в результате авиакатастрофы в Кадуне, которая забрала жизни еще десяти офицеров», - сказано в заявлении представителя армии страны.
Ранее сообщалось о восьми погибших, включая Аттаиру. Причины инцидента выясняются.
Происшествия,Катастрофы,Причина крушения,Кадуна,Нигерия,
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