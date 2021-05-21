Школьницу изнасиловали на пробежке в подмосковном лесу

городе Балашиха Московской области неизвестный изнасиловал старшеклассницу, которая совершала пробежку по лесу. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете, передаёт РИА Новости.

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Силовики возбудили уголовное дело об изнасиловании, отметили в ведомстве.

РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщает, что десятиклассница бегала возле Мазуринского озера. Насильник напал на неё с ножом.

Ранее 65-летний житель Москвы был задержан полицией за участие в групповом изнасиловании, которое произошло ещё в советское время. 25 октября 1974 года на Измайловском шоссе была изнасилована 17-летняя девушка. Тогда силовики задержали троих подозреваемых. Спустя 47 лет выяснилось, что в преступлении участвовал ещё один человек. Им оказался мужчина 1956 года рождения. Он проживает на бульваре Рокоссовского. Задержанный признался в совершении преступления.