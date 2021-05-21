Школьницу изнасиловали на пробежке в подмосковном лесу

В городе Балашиха Московской области
неизвестный изнасиловал старшеклассницу, которая совершала пробежку по лесу. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете, передаёт РИА Новости.
Силовики возбудили уголовное дело об изнасиловании, отметили в ведомстве.
РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщает, что десятиклассница бегала возле Мазуринского озера. Насильник напал на неё с ножом.
Ранее 65-летний житель Москвы был задержан полицией за участие в групповом изнасиловании, которое произошло ещё в советское время. 25 октября 1974 года на Измайловском шоссе была изнасилована 17-летняя девушка. Тогда силовики задержали троих подозреваемых. Спустя 47 лет выяснилось, что в преступлении участвовал ещё один человек. Им оказался мужчина 1956 года рождения. Он проживает на бульваре Рокоссовского. Задержанный признался в совершении преступления.
Адвокат Владимир Неупокоев рассказал, что пенсионер не понесёт никакого наказания за свои действия, поскольку по статье за изнасилование срок давности составляет 15 лет. При этом его могут ущемить в правах: например, пенсионер не сможет получать визу для въезда в некоторые страны.