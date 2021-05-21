В результате ЧП во время очистки коллектора погибли 10 челове, сообщил ТАСС глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий
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"10 погибших", - сказал он, отвечая на вопрос о числе погибших в результате инцидента.
Власти города также уточнили, что число пострадавших в результате ЧП выросло до восьми.
"По уточненным данным, на 15:30 в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек . [Госпитализированы] восемь человек", - говорится в сообщении на сайте администрации города.
Ранее о 10 погибших сообщил источник ТАСС. По его словам, 10 человек погибли, четыре - находятся в больнице. Кроме того, еще несколько человек остаются в коллекторе.
Как сообщалось, в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к водоканалу Таганрога). По предварительным данным, произошел выброс метана, сообщил ТАСС директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев.
СУ СК
по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), прокуратура области взяла на контроль ход расследования.