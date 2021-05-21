Власти города также уточнили, что число пострадавших в результате ЧП выросло до восьми.

Ранее о 10 погибших сообщил источник ТАСС. По его словам, 10 человек погибли, четыре - находятся в больнице. Кроме того, еще несколько человек остаются в коллекторе.