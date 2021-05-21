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Две женщины пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Тюменской области

Москва24иещё 6
36 минут назад
Две женщины получили травмы в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Тюменской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По предварительным данным, всего на борту находились семь человек. Степень тяжести состояния пострадавших уточняется.
Глава Лайтамакского сельского поселения, где сел самолет, Марат Биктимиров рассказал, что лайнер принадлежит авиакомпании Utair.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.
Происшествия,Видео,ЮТэйр,ИТАР-ТАСС,Тюменская Область,
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