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Опубликовано видео с места нападения лицеиста на учителя в Березниках

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Пермском крае ученик десятого класса напал с ножом на преподавателя. Кадры из класса, где произошло ЧП, появились в Сети.
Как уточняется в СМИ, учащийся десятого класса лицея 1 города Березники ударил ножом учителя физики Людмилу Ишминёву. По предварительным данным, причиной нападения послужила плохая оценка, которую пострадавшая поставила старшекласснику.
В настоящее время нападавший задержан правоохранителями. Педагог в состоянии средней тяжести была доставлена в больницу, ее готовят к перевозке в медицинское учреждение Перми.
Происшествия,Видео,Пермский Край,
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