Как уточняется в СМИ, учащийся десятого класса лицея 1 города Березники ударил ножом учителя физики Людмилу Ишминёву. По предварительным данным, причиной нападения послужила плохая оценка, которую пострадавшая поставила старшекласснику.

В настоящее время нападавший задержан правоохранителями. Педагог в состоянии средней тяжести была доставлена в больницу, ее готовят к перевозке в медицинское учреждение Перми.