Турфирма в РФ продала путёвки «в никуда» на 12 млн рублей

После чего, используя подконтрольную фирму, организовала деятельность туристического агентства по продаже путевок. При этом фигурантка не собиралась выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению туристического продукта — она выдавала потенциальным туристам липовые путёвки, не производя при этом бронирование у туроператоров.