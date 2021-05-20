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Вертолет НАТО столкнулся с ЛЭП в ходе учений в Словении

ТАСС
1 час назад
Ударный вертолет Eurocopter Tiger ВВС одной из стран НАТО вышел из строя в результате столкновения с линией электропередачи (ЛЭП) в районе города Брестаница на востоке Словении. Об этом в четверг сообщила пресс-служба словенских Вооруженных сил.
Вертолет НАТО столкнулся с ЛЭП на учениях
Фото: ReutersReuters
Боевая машина принимала участие в словенском этапе учений Североатлантического альянса Defender Europe - 21. В результате инцидента члены экипажа не пострадали, проводится расследование. Национальная принадлежность вертолета не раскрывается, на вооружении ВС Словении техника подобного типа не стоит.
Учения Defender Europe - 21 направлены на отработку развертывания в Европе войск, переброшенных из США. В марте в порты Албании, Хорватии, Германии и Греции морским путем доставили американскую военную технику и снаряжение. К учениям Defender Europe в 2021 году привлечены более 30 тыс. военнослужащих из 25 стран, которые проведут совместные тренировки на территории 13 стран.
Происшествия,НАТО,Словения,
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