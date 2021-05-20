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Чиновниц Минпромторга задержали по подозрению в мошенничестве

News.ruиещё 1
11 минут назад
В Москве задержаны действующая и бывшая чиновницы Минпромторга. Их подозревают в мошенничестве, сообщает MK.RU.
Чиновниц Минпромторга задержали по подозрению в мошенничестве
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Речь идёт об Ольге Покидышевой и Ольге Колотиловой. Первая является заместителем главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Вторая занимала эту должность до 2017 года, а в настоящее время работает советником губернатора Новгородской области.
Подробности уголовного дела неизвестны. Издание предполагает, что обе женщины могут быть замешаны в махинациях внутри ведомства. По некоторым данным, СКР обратился в Басманный суд с ходатайством об аресте чиновниц.
Ранее стало известно, что в Московской области задержали бывшего замглавы Химок Юрия Ваулина. Его подозревают в мошенничестве, ущерб от которого составил 5 млн рублей. По версии следствия, он получил эти средства от предпринимателя, пообещав помочь с выкупом земли и согласованием пристройки. Однако свою часть сделки экс-чиновник не выполнил.
Происшествия,Минпромторг,СКР,Московский комсомолец,Москва,
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