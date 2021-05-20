Чиновниц Минпромторга задержали по подозрению в мошенничестве

Речь идёт об Ольге Покидышевой и Ольге Колотиловой. Первая является заместителем главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Вторая занимала эту должность до 2017 года, а в настоящее время работает советником губернатора Новгородской области.

Ранее стало известно, что в Московской области задержали бывшего замглавы Химок Юрия Ваулина. Его подозревают в мошенничестве, ущерб от которого составил 5 млн рублей. По версии следствия, он получил эти средства от предпринимателя, пообещав помочь с выкупом земли и согласованием пристройки. Однако свою часть сделки экс-чиновник не выполнил.