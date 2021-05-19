Устроивший массовое убийство в Екатеринбурге умер в больнице

По данным регионального следственного управления СК РФ, в результате нападения мужчины с ножом 17 мая погибли три человека. При задержании он пытался напасть и на полицейских, после предупредительного выстрела сотрудники правоохранительных органов
выстрелили в него. Мужчина был госпитализирован и прооперирован, и, как сообщал источник ТАСС, находился в бессознательном состоянии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").